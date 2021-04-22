Риелторы назвали самый несчастный район Новосибирска

Первомайский район Новосибирска оказался самым несчастным по благоустройству и так далее, сообщает Центральное агентство недвижимости.

Эксперты сделали расчеты с помощью «международного индекса счастья», который с 2006 года используется «Фондом новой экономики» для определения счастья городов. Индекс отражает благосостояние людей и состояние окружающей среды разных стран.

Счастье оценивали по восьми аспектам: планирование районов, взаимодействие власти и бизнеса, качество социального обслуживания, культура, экология и природа, образование, безопасность и транспорт. Для сравнения эксперты «Центрального» посчитали народный рейтинг по 10 бальной шкале на основании данных портала Новосибирска и интернет-опроса горожан от портала Домофонд.ру.

Первомайский район оказался самым несчастным по совокупности параметров. Самыми неудачными по планировке районами с неудовлетворительной транспортной развязкой и безопасностью были выбраны Дзержинский, Калининский и Советский.

Неэкологичными районами признаны Калининский и Железнодорожный. Самыми медленно развивающимися стали Кировский и Первомайский районы.

«Получается, что самый несчастный район Новосибирска на 2021 год, обладает внушительной и свободной территорией в 68,28 квадратного километра. Через 10-15 лет он может резко прибавить в характеристика… и стать крайне привлекательным. Конечно, это зависит это от инвесторов и правильного планирования района городскими властями», — сказал руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.