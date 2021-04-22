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Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Белый дом не воспринимает критику со стороны президента Владимира Путина на свой счет, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Путин в своем послании в среду коснулся темы нападок западных стран. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки», — сказал он.

Журналисты попросили Псаки прокомментировать слова российского лидера. «Мы не воспринимаем на свой счет любые высказывания президента Путина. У нас толстая кожа», — ответила представитель Белого дома.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что слова Путина были предупреждением «Шерхану и прилипалам».

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Политика #Мир #Говорят о России
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