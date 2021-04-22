Истощенного медвежонка нашли на трассе в Бурятии

Автомобилисты увидели на трассе в Бурятии медвежонка. Худое и почти несопротивляющееся животное увезли специалистам в питомник «К-9» в Иркутске, сообщили его сотрудники на странице в Instagram.

«Только что в наш Питомник поступил примерно двухмесячный медвежонок. Его обнаружили сидящим на трассе недалеко от Улан-Удэ. Матери поблизости не было», — написали на странице питомника.

Они рассказали, что несчастное животное было голодным и обезвоженным, и сейчас ему очень нужно молоко и сливки.

В питомнике «К-9» в основном содержатся собаки, в том числе натренированных по различным программам: караульная служба, поиск людей, взрывчатых веществ и наркотиков, патрульно-постовая служба, ездовая служба, собаки-поводыри. Но специалисты питомника часто выручают из беды и других животных.