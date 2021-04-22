Жена томского губернатора увеличила доход в 300 раз

Доходы жены губернатора Томской области Сергея Жвачкина за прошедший год выросли более чем в 300 раз, свидетельствуют данные опубликованной декларации.

По официальным данным, в 2020 году сам Жвачкин заработал 16 миллионов рублей, в 2019 – 16,6 миллиона рублей. Жена губернатора увеличила доход с 439 тысяч рублей до 140,2 миллиона рублей – в 319 раз.

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Представитель администрации Жвачкина пояснил «Интерфаксу», что семья Жвачкиных продала два участка, жилой дом и нежилые строения в Подмосковье.

Значительную часть денег супруги направили на погашение кредита, который брали на эту недвижимость. Именно на жену Жвачкина записана основная часть имущества семьи.