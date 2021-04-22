Шнуров признал конфликт с Бастой на «Голосе» пиаром

Сергей Шнуров, Баста и Полина Гагарина на шоу «Голос» часто вступали в конфликт и достаточно резко высказывались в адрес друг друга. Шнуров признался, что все это было «игрой» ради повышения рейтинга программы.

«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка», — сказал Шнуров в интервью Надежды Стрелец.

Наставниками девятого сезона «Голоса» были Сергей Шнуров, Баста, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Лидер группировки «Ленинград» на протяжении всего проекта достаточно жестко высказывался в адрес коллег и участников. На провокации откликались Баста и Гагарина. Конфликт в скандал не вылился, но напряжение в жюри определенно вызывало интерес зрителей.