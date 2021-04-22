Шнуров признал конфликт с Бастой на «Голосе» пиаром

Сергей Шнуров, Баста и Полина Гагарина на шоу «Голос» часто
вступали в конфликт и достаточно резко высказывались в адрес друг друга. Шнуров
признался, что все это было «игрой» ради повышения рейтинга программы.
«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу
и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру.
Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У
нас тоже не постановка», — сказал Шнуров в интервью Надежды Стрелец.
Наставниками девятого сезона «Голоса» были Сергей Шнуров,
Баста, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Лидер группировки «Ленинград» на
протяжении всего проекта достаточно жестко высказывался в адрес коллег и участников.
На провокации откликались Баста и Гагарина. Конфликт в скандал не вылился, но
напряжение в жюри определенно вызывало интерес зрителей.