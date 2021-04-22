Землетрясение произошло в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на четверг в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Время в очаге: 22 апреля 2021 года 01.50 местного времени (21 апреля 2021 года 21.50 мск). Магнитуда — 3,7», — говорится в сообщении.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла. Эпицентр находился в Искитимской районе Новосибирской области, в 2 километре от деревни Девкино, рядом с Восточным участком Колыванского разреза. Подобные землетрясения, связанные с добычей ископаемых, периодически происходят в этом районе.