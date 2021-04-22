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Дело мэра Томска
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Доходы мэра Томска Кляйна упали втрое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Доходы арестованного мэра Томска Ивана Кляйна в 2020 году упали почти в три раза, об этом свидетельствуют данные о доходах, расходах и имуществе, опубликованные на сайте городской администрации.

В 2020 году доход Кляйна составил 107,3 миллиона рублей. В 2019 году – 291,1 миллиона рублей. В собственности у мэра три крупных земельных участка общей площадью в 2,4 тысячи квадратного метра, гаражный бокс, нежилое помещение площадью 16,8 квадратного метра.

Ранее власти Томска поясняли, что основная часть доходов Кляйна связана с отчислениями от акций и процентов по вкладам, а не с должностью мэра. Кляйн владеет акциями компании «Томское пиво».

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий, связанное с деятельностью «Томского пива», 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Дела объединили в одно производство.

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