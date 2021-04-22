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Фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Фильм «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли выходит в прокат 22 апреля. Фильм рассказывает о попытке главного героя разоблачить грабителей.

По сюжету Эйч (Джейсон Стэйтем) — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

Помимо обычного формата, «Гнев человеческий» выйдет в IMAX. Зрители смогут увидеть один из самых ожидаемых фильмов c максимальным эффектом присутствия. Это особенно важно для данного релиза: в картине множество зрелищных экшн-сцен, кроме того большое внимание уделено музыке.

Кроме Стэйтема в фильм е снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, а также девятикратный номинант на премию Grammy Post Malone.

«Гнев человеческий» — первая после долгого перерыва и уже четвертая по счету совместная работа Гая Ричи и Джейсона Стэйтема. Их творческий тандем начался с фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». С момента выхода в 2005 году фильма «Револьвер» Ричи и Стэйтем на съемочных площадках не встречались.

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