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Вахтовики спасли белого медвежонка на севере Красноярского края. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Вахтовики спасли белого медвежонка на севере Красноярского края, его временно отравили в московский зоопарк, написал директор «Роева ручья» Андрей Горбань.

«В этот раз получился целый триллер. Первое сообщение про медвежонка пришло 4 февраля. Мать погибла, медвежонок живет на базе уже несколько месяцев. Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода — совсем маленький. Ничего сделать не успели, одна надежда — помойка большая, два месяца может и протянет», — написал Горбань.

Вахта вернулась на базу — следов нет, медвежонка нет. Но потом оказалось, что медвежонок вышел на другую базу, в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой. Одна опасность миновала, но теперь появилась самая главная. Медвежонок абсолютно ручной и никуда от людей не уйдет.

«А это неминуемая смерть, как только он подрастет. В таких случаях спасение только в одном - изъятие медвежонка из опасных условий. Подключаем все инстанции и службы, красноярцы самых разных постов и званий творят чудеса —даже вертолет получается раздобыть бесплатно. Спасибо всем, кто помогал, кто делал, а не болтал языком. Самое главное — медвежонок спасен и обретет свой новый дом», — написал он.

Медвежонок находится на передержке в Московском зоопарке.

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