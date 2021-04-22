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Байден ударит по Турции и признает геноцид армян

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден решил официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.

Соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян.

При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, приводит ТАСС материал The Wall Street Journal.

Возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.

Ежегодно 24 апреля проходит День памяти жертв геноцида армян. До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 миллиона человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона.

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