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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Конвейер с Lada Granta остановился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ из-за недостатка комплектующих приостановил сборку на линии СКП Kalina, на которой выпускаются автомобили самой продаваемой в России модели — Lada Granta.

«Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу АвтоВАЗа.

Представитель компании не уточнил поставщика, с которым возникли проблемы, и не конкретизировал номенклатуру недостающих компонентов. В компании также не сообщили, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома.

По сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

Lada Granta — самый продаваемый в РФ автомобиль. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 год в стране было реализовано 126 112 машин этой модели. Это соответствует 7,9% российского рынка легковых автомобилей и LCV за прошлый год.

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