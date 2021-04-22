Миллиардер посоветовал россиянам отказаться от ипотеки

Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку опасной «глупостью» и призвал россиян вовсе отказаться от кредитов.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку», — цитирует РИА Новости Рыбакова.

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Предприниматель отнес банки и застройщиков к «профессиональным игрокам» на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков.

По его словам, россияне удивятся, если прочитают договор: где банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита выплачена.

«Вы берете себе петлю на шею», — резюмировал он, призвав навсегда отказаться от любых кредитов.