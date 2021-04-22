Правозащитники подсчитали число задержанных на акциях протеста

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1735 задержанных в ходе акций в поддержку Навального, прошедших вечером в среду по всей России.

Правозащитники зафиксировали наибольшее количество задержанных в Санкт-Петербурге, в Уфе, Казани и Барнауле. На Северную столицу пришлось 45% от всех задержаний по стране. Петербургские силовики задержали 783 человека, тогда как московские всего — 29.

В Уфе было задержано 119 человек, Казани — 64, Барнауле — 58, Кемерове — 36, Красноярске — 8, Новосибирске — 1.

По оценкам МВД, в несогласованных акциях в Москве приняли участие около 6 тысяч человек, Петербурге 4,5 тысячи человек. Больше всего, по данным полиции, на улицы вышли в Новосибирске (около 1 тысячи), Омске (900), Иркутске (500), Владивостоке (350), Хабаровске (200), Барнауле (150) и Томске (130).