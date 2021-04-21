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Представлен смартфон Realme 8 5G

Источник:
GSMArena
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Фото: © Realme

Китайский бренд Realme официально представил новый смартфон Realme 8 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Аппарат базируется на процессоре MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Смартфон работает на операционной системе Android 11, дополненной фирменной пользовательской надстройкой Realme UI 2.0. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Производитель оснастил Realme 8 5G 6,5-дюймовым дисплеем IPS с повышенной частотой обновления, которая составляет 90 Гц. Частота отклика сенсорного слоя — 180 Гц, что делает управление смартфоном максимально плавным.

Устройство также получило аккумулятор емкостью 5000 мАч с 18-ваттной подзарядкой. Новинка будет доступна покупателям по цене от 320 долларов США.

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