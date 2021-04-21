Земле предрекли возвращение древнего климата

Климат Земли из-за непрекращающихся выбросов парниковых газов вернется к показателям, которые отмечались на планете 35 миллионов лет назад, спрогнозировал ученый Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
Исследователь изучил научные данные показателей температуры за семь миллионов лет и на основании индикаторов климатических показателей сделал вывод, что глобальная температура растет по самому худшему сценарию.
Если количество антропогенных выбросов парниковых газов не снизится, глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад — в эпоху палеоцена. Тогда на Земле была совершенно другая растительность, иной уровень океана, отсутствовали крупные ледники.
Ученый отвечает, что сейчас человечество живет в умеренно теплую фазу ледникового периода (голоцена), но впереди климатический палеоцен, который способен вызвать глобальную экологическую катастрофу и вымирание многих видов живых организмов.
nifnifговорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...
-Керя-Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...
UynachalnicaЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...
Nik3316Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))