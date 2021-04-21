Земле предрекли возвращение древнего климата

Климат Земли из-за непрекращающихся выбросов парниковых газов вернется к показателям, которые отмечались на планете 35 миллионов лет назад, спрогнозировал ученый Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Исследователь изучил научные данные показателей температуры за семь миллионов лет и на основании индикаторов климатических показателей сделал вывод, что глобальная температура растет по самому худшему сценарию.

Если количество антропогенных выбросов парниковых газов не снизится, глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад — в эпоху палеоцена. Тогда на Земле была совершенно другая растительность, иной уровень океана, отсутствовали крупные ледники.

Ученый отвечает, что сейчас человечество живет в умеренно теплую фазу ледникового периода (голоцена), но впереди климатический палеоцен, который способен вызвать глобальную экологическую катастрофу и вымирание многих видов живых организмов.