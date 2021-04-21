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Россия вышлет американских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщается на сайте российского МИД. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

Решение принято в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов в посольстве и генконсульстве России в США», говорится в сообщении МИД России.

Дипломатическое ведомство также пообещало, что предпримет в ближайшее время другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США».

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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