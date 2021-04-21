Россия вышлет американских дипломатов

Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщается на сайте российского МИД. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

Решение принято в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов в посольстве и генконсульстве России в США», говорится в сообщении МИД России.

Дипломатическое ведомство также пообещало, что предпримет в ближайшее время другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США».

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.