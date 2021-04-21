Деньги родителям, налоги бизнесу: главные тезисы послания Путина

Президент Владимир Путин выступил с ежегодной программной речью перед Федеральным собранием, выступление заслушали члены обеих палат парламента, главы регионов, члены правительства. В 2021 году главными темами президентского послания стали здравоохранение, демография, социальная поддержка граждан с детьми и экология.

В посланиях глава государства формулирует цели и задачи развития страны на ближайшую перспективу. Впервые обращение прозвучало в 2000 году. Так, в 2003 году прозвучала цель удвоить ВВП за десять лет, в прошлом году Путин предложил внести серьезные изменения в Конституцию.

Победили пандемию

Государство, граждане и общество действовали ответственно и солидарно в условия пандемии, а российские ученые совершили прорыв и разработали три вакцины от коронавируса. «Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно, как Россия», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства призвал россиян беречь себя и своих близких, а также привиться от коронавируса. По его словам, единственный способ окончательно остановить распространение инфекции — сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, это должно быть сделано к осени.

Проблемы демографии

Путин объявил чрезвычайную ситуацию в сфере демографии. Глава государства отметил, что необходимо вновь вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

Для этого потребуется реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности. Так, с 1 июля правительству поручено запустить программу диспансеризации и профессиональных осмотров для россиян всех возрастов.

Новые социальные выплаты

Государство к 1 июля выстроит целостную систему поддержки семей с детьми. Так, с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Для матерей больничный начнут оплачивать в полном объеме вне зависимости от стажа, а беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, ежемесячно станут перечислять по 6350 рублей. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в августе разово выплатят по 10 тысяч рублей.

Лечить по-новому

Россия не может пропустить революционные изменения в мировой системе здравоохранения. Путин призвал построить новую медицину на современной технологической базе, для этого врачи в ближайшее время начнут получать самое современное оборудование.

«Необходим мощный санитарный щит. Россия должна иметь полный цикл производства вакцин и лекарств. Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы от новых опасных заболеваний», — поручил глава государства.

Новые налоги

Власти изучат вопрос о внесении новых изменений в налоговое законодательство. По оценке Путина, в нынешнем году прибыль корпоративного сектора «обещает быть рекордной», государство проследит, как именно потратит эти деньги бизнес.



Фото: © пресс-служба президента РФ

«С учетом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает», — сказал президент.

Защита природы

Система ЖКХ, инфраструктура и агропромышленный комплекс должны быть адаптированы к изменению климата. В крупных городах введут квоты на углеродные выбросы. Также будет принят закон о финансовой ответственности собственников предприятий за ущерб окружающей среде.

Основной принцип — загрязнитель платит. «Получил прибыль? Прибери за собой», — сказал президент, призвав не допустить повторения масштабных экологических бедствий, как это было в Норильске.

Поддержка туризма

До конца года будет продлена программа, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. В 2021 году государство вернет родителям половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

Развитие туристических объектов будет финансироваться за счет льготных кредитов под 3–5% годовых. Для иностранных туристов упростят оформление электронной визы для поездки в Россию, документ начнут выдавать за четыре дня.

Согласие на переговоры с Западом

Россия хочет иметь добрые отношения со всеми государствами и не собирается «сжигать мосты», но при необходимости ее ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким». Одновременно Москва выступает за глобальную стабильность и предлагает западным партнерам переговоры по вопросам стратегических вооружений и глобальной безопасности.

«Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которая охватывала бы не только традиционные стратегические вооружения, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи», — уточнил Путин.