Акунин процитировал жесткое высказывание красноярского депутата

Писатель Борис Акунин обратил внимание на публикацию депутата Заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, в которой звучат угрозы побить всех, кто выходит на митинги.

«Клоуны интернетные, а вы никогда не думали, что будет если на улицы выйдем МЫ? Злые взрослые дядьки, прошедшие Крым и рым, убиваемые и убивавшие в 90-е? ...Вы видели, как бьют арматурой по голове, как ломают ключицы молотком, а заточкой вспарывают ливер?», — цитирует Пензина некоего знакомого адвоката и хорошего человека.

Пензина отметила, что для своих детей не хочет «ни революций, ни погромов». У нее две дочери. Депутат раньше работала журналистом.

Акунин не оценивал высказывание депутата, а сопоставил с мнением врача-педиатра. Получилась противоречивая картина мнений россиян.