Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада

Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают постоянно «цеплять». При этом у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры, уточнил он.

Путин предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. В каждом конкретном случае страна будет определять эти красные линии самостоятельно. По его словам, Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов

Президент напомнил, что российская армия обновляет военную технику. Так, на вооружение уже поступили комплексы «Авангард», «Пересвет», в ближайшее время в боевые части поступит ракетный комплекс «Сармат».