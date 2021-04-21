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Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают постоянно «цеплять». При этом у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры, уточнил он.

Путин предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. В каждом конкретном случае страна будет определять эти красные линии самостоятельно. По его словам, Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов

Президент напомнил, что российская армия обновляет военную технику. Так, на вооружение уже поступили комплексы «Авангард», «Пересвет», в ближайшее время в боевые части поступит ракетный комплекс «Сармат».

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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