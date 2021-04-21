Президент потребовал сократить выбросы парниковых газов в России

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию особое внимание уделил вопросам климата, прежде всего сокращению выбросов парниковым газов.

«Важно заботиться о вопросах климата, снизить выбросы парниковых газов. За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — заявил президент России.

По его словам, это сложная задача, учитывая размеры страны и ее климатические и географические особенности. Но такая цель благодаря научно-техническому потенциалу России абсолютно достижима.

«Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг», — отметил Путин.

Президент России в ноябре 2020 года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Этот документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики.