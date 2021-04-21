НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Президент потребовал сократить выбросы парниковых газов в России

Источник:
Sibnet.ru
106 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию особое внимание уделил вопросам климата, прежде всего сокращению выбросов парниковым газов.

«Важно заботиться о вопросах климата, снизить выбросы парниковых газов. За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — заявил президент России.

По его словам, это сложная задача, учитывая размеры страны и ее климатические и географические особенности. Но такая цель благодаря научно-техническому потенциалу России абсолютно достижима.

«Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг», — отметил Путин.

Президент России в ноябре 2020 года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Этот документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики.

Еще по теме
Алюминиевые заводы в Сибири сделают экологичными
Усс попросил у властей деньги от штрафа «Норникеля» на метро
Иркутский фотограф снял видео о загаженном туристами Байкале
Капризная погода установится на неделе в Бурятии
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Апелляционный суд оставил приговор Шамсутдинову в силе
Смерть женщины, брошенной врачами в подъезде в Кузбассе, проверят
Алюминиевые заводы в Сибири сделают экологичными
Бурятия продлит программу чартеров на Байкал
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин пообещал асимметричный ответ на провокации Запада
Президент потребовал сократить выбросы парниковых газов в России
Государство начнет платить неполным семьям
Загрязнители природы заплатят за ухудшение экологии
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
31
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
Sibnet.Ru