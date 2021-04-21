Смерть женщины, брошенной врачами в подъезде в Кузбассе, проверят

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Следователи проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в Анжеро-Судженске, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.
Жительница Анжеро-Судженска написала в соцсетях, что около подъезда своего дома обнаружила женщину в тяжелом состоянии, вызвала скорую помощь. дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Когда она вернулась, женщина лежала в подъезде одна и без признаков жизни. Историю опубликовали в СМИ.
Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти.
Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.
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