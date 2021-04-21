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Смерть женщины, брошенной врачами в подъезде в Кузбассе, проверят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в Анжеро-Судженске, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Жительница Анжеро-Судженска написала в соцсетях, что около подъезда своего дома обнаружила женщину в тяжелом состоянии, вызвала скорую помощь. дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Когда она вернулась, женщина лежала в подъезде одна и без признаков жизни. Историю опубликовали в СМИ.

Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти.

Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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