Смерть женщины, брошенной врачами в подъезде в Кузбассе, проверят

Следователи проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в Анжеро-Судженске, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Жительница Анжеро-Судженска написала в соцсетях, что около подъезда своего дома обнаружила женщину в тяжелом состоянии, вызвала скорую помощь. дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Когда она вернулась, женщина лежала в подъезде одна и без признаков жизни. Историю опубликовали в СМИ.

Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти.

Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.