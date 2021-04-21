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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Бурятия продлит программу чартеров на Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Бурятии решили продлить летнюю чартерную программу на Байкал, сообщила в среду министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

«Летняя программа будет продолжаться. С 6 июня стартуем. Ориентировочно до 25 сентября запланирована чартерная летняя программа», – рассказала министр журналистам в пресс-центре ТАСС.

По словам Бадмацыреновой, без учета чартерной программы продажи в отели на лето уже составляют 60%, министр сообщила, что прогнозы «радужные».

Летом 2020 года крупный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма, правительства Бурятии и «Уральских авиалиний» впервые реализовал проект по запуску летней чартерной программы полетов в республику из Москвы. Благодаря ей за три месяца в регионе побывали порядка 1,5 тысяч россиян.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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