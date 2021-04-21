Бурятия продлит программу чартеров на Байкал

Власти Бурятии решили продлить летнюю чартерную программу на Байкал, сообщила в среду министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

«Летняя программа будет продолжаться. С 6 июня стартуем. Ориентировочно до 25 сентября запланирована чартерная летняя программа», – рассказала министр журналистам в пресс-центре ТАСС.

По словам Бадмацыреновой, без учета чартерной программы продажи в отели на лето уже составляют 60%, министр сообщила, что прогнозы «радужные».

Летом 2020 года крупный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма, правительства Бурятии и «Уральских авиалиний» впервые реализовал проект по запуску летней чартерной программы полетов в республику из Москвы. Благодаря ей за три месяца в регионе побывали порядка 1,5 тысяч россиян.