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Государство начнет платить неполным семьям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц.

Поручение правительству прозвучало в ходе традиционного послания Федеральному собранию. Путин отметил, что государство подготовит комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

Также глава государства предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Кроме этого, для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме

Путин также предложил осуществить в 2021 году единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.

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Топ комментариев

nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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