Государство начнет платить неполным семьям

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц.

Поручение правительству прозвучало в ходе традиционного послания Федеральному собранию. Путин отметил, что государство подготовит комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

Также глава государства предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Кроме этого, для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме

Путин также предложил осуществить в 2021 году единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.