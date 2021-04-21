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Главу города в Забайкалье задержали за превышения полномочий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главу города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при ремонте дороги, которая так и осталась недоделанной, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в 2019 году администрация Сретенска заключила контракт на ремонт дороги в городе на сумму около 2,4 миллиона рублей. Подрядчик не выполнил все обязательства, но глава города подписал документы о приемке дороги. Дорогу не доделали до сих пор. Сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей.

Тонких подозревают еще и в том, что он без оснований разрешил пользоваться подрядчику недрами — брать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. Подрядчик незаконно использовал свыше 1 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, и предъявили ему обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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