Главу города в Забайкалье задержали за превышения полномочий

Главу города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при ремонте дороги, которая так и осталась недоделанной, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в 2019 году администрация Сретенска заключила контракт на ремонт дороги в городе на сумму около 2,4 миллиона рублей. Подрядчик не выполнил все обязательства, но глава города подписал документы о приемке дороги. Дорогу не доделали до сих пор. Сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей.

Тонких подозревают еще и в том, что он без оснований разрешил пользоваться подрядчику недрами — брать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. Подрядчик незаконно использовал свыше 1 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, и предъявили ему обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Ему грозит до семи лет лишения свободы.