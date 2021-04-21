Владелец новой «Буханки» обнаружил детали из дерева

Автолюбитель, купивший новый УАЗ «Буханка», обнаружил необычную конструкцию под полом машины — видеозапись опубликована на YouTube-канале Girls Power.

Автор ролика приобрел «Буханку» в 2021 году. Мужчина зачем-то решил посмотреть, что находится под резиновым полом, закрепленным металлическими планками.

«Фанера простая, непропитанная! А что это за чурбачки, которые вставляются?!» — эмоционально отреагировал мужчина.

Владелец посетовал, что в России собираются запускать летающий автомобиль, и в то же время его «Буханка» построена из деревянных обрубков.