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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Владелец новой «Буханки» обнаружил детали из дерева

Источник:
Sibnet.ru
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Автолюбитель, купивший новый УАЗ «Буханка», обнаружил необычную конструкцию под полом машины — видеозапись опубликована на YouTube-канале Girls Power.

Автор ролика приобрел «Буханку» в 2021 году. Мужчина зачем-то решил посмотреть, что находится под резиновым полом, закрепленным металлическими планками.

«Фанера простая, непропитанная! А что это за чурбачки, которые вставляются?!» — эмоционально отреагировал мужчина.

Владелец посетовал, что в России собираются запускать летающий автомобиль, и в то же время его «Буханка» построена из деревянных обрубков.

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