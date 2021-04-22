Туристический форум «Сибирь. Притяжение» пройдет в Хакасии

Первый международный туристский форум «Сибирь. Притяжение», в котором примут участие более 120 федеральных специалистов сферы туризма, туроператоров и инвесторов, пройдет в Хакасии в четверг и пятницу, сообщает Ростуризм.

Туроператоры со всей России съехались на форум в Хакасию. Им показывают все возможные варианты туров в этот богатый природой и историей регион.

Большой блок форума посвятят обучающим мероприятиям по развитию приоритетных видов туризма. В частности, особый упор будет сделан на развитие сельского, событийного туризма и развитию туризма на особо охраняемых природных территориях.

Крупнейшим событием форума «Сибирь. Притяжение» станет презентация готовых инвестиционных кейсов на примере Республики Хакасия. Власти региона и инвесторы подпишут договоры на сумму более 4 миллиардов рублей. На территории региона будут построены современные гостиничные комплексы, а также иные объекты сопутствующей туристкой инфраструктуры.