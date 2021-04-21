Telegram превратили в бесплатное облачное хранилище

Создан сервис Uploadgram, который позволяет пользователям обмениваться файлами, загружая их на серверы Telegram. В результате мессенджер превращается в бесплатное облачное хранилище.

Uploadgram доступен в виде Android-приложения, а также бота для Telegram. Он позволяет загружать и скачивать любые файлы, после чего их можно переименовывать и удалять. Весь процесс является анонимным, для этого даже не нужно регистрироваться в мессенджере.

Разработчик сервиса установил простые правила для его использования. Так, запрещается загружать порнографические материалы или материалы, пропагандирующие насилие и обманывать пользователей с помощью сервиса.

При этом Uploadgram — неофициальный сервис, что не гарантирует сохранность загруженных файлов. Кроме этого, Telegram на каком-то этапе может ограничить активность пользователей, если посчитает ее нарушением правил использования мессенджера.