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Telegram превратили в бесплатное облачное хранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Создан сервис Uploadgram, который позволяет пользователям обмениваться файлами, загружая их на серверы Telegram. В результате мессенджер превращается в бесплатное облачное хранилище.

Uploadgram доступен в виде Android-приложения, а также бота для Telegram. Он позволяет загружать и скачивать любые файлы, после чего их можно переименовывать и удалять. Весь процесс является анонимным, для этого даже не нужно регистрироваться в мессенджере.

Разработчик сервиса установил простые правила для его использования. Так, запрещается загружать порнографические материалы или материалы, пропагандирующие насилие и обманывать пользователей с помощью сервиса.

При этом Uploadgram — неофициальный сервис, что не гарантирует сохранность загруженных файлов. Кроме этого, Telegram на каком-то этапе может ограничить активность пользователей, если посчитает ее нарушением правил использования мессенджера.

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