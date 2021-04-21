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Соратниц Навального Соболь и Ярмыш задержали в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michał Siergiejevicz / CC BY 2.0

Юриста оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш задержали в среду в Москве перед посланием президента России Владимиру Путину федеральному собранию.

«Вытащили Любовь Соболь из такси у метро "Автозаводская". По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут — неизвестно», — написал в твиттере ее адвокат Владимир Воронин.

«Только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов», — написала адвокат Киры Ярмыш Вероника Полякова.

До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с шести утра до восьми вечера. Ей грозит до двух лет колонии.

Также на прошлой неделе Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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nifnif

говорят что кур доят... говорят, что сибирские мощности по производству электричества загружены всего...

-Керя-

Другие страны это потребители. Россия производитель электроэнергии у нас столько излишней электроэнергии...

Uynachalnica

ЦитатаСоюз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную...

Nik3316

Союз потребителей России, это вообще кто? или правительство само к себе обращается?))
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