Новосибирское Заксобрание перепутало цвета в флаге России

Заксобрание Новосибирской области в соцсетях разметило поздравление с Днем местного самоуправления с изображением ленточки, но цвета на ней не соответствовали флагу России.

«Это намеренная провокация или ошибка пиарщиков Законодательного Собрания Новосибирской области? Если вы не в курсе, то вы изобразили на картинке флаг протектората Богемии и Моравии - протекторат нацистской Германии, созданный 16 марта 1939 года», — написал руководитель Центра дополнительного образования и повышения квалификации в Ассоциация сибирских и дальневосточных городов Сергей Семенов.

На изображении был нарушен порядок цветов флага. Вместо «Белый-синий-красный» на картинке цвета располагались «Белый-красный-синий».

После этого на странице Заксобрания заменили фотографию на другую, уже с правильными цветами флага России.