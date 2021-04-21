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Новосибирское Заксобрание перепутало цвета в флаге России

Источник:
Sibnet.ru
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Заксобрание Новосибирской области в соцсетях разметило поздравление с Днем местного самоуправления с изображением ленточки, но цвета на ней не соответствовали флагу России.

«Это намеренная провокация или ошибка пиарщиков Законодательного Собрания Новосибирской области? Если вы не в курсе, то вы изобразили на картинке флаг протектората Богемии и Моравии - протекторат нацистской Германии, созданный 16 марта 1939 года», — написал руководитель Центра дополнительного образования и повышения квалификации в Ассоциация сибирских и дальневосточных городов Сергей Семенов.

На изображении был нарушен порядок цветов флага. Вместо «Белый-синий-красный» на картинке цвета располагались «Белый-красный-синий».

После этого на странице Заксобрания заменили фотографию на другую, уже с правильными цветами флага России.

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