Как красить яйца: оригинально и просто

Пасху сложно представить без крашенных яиц. Если раньше самым простым вариантом было окрашивание в луковой шелухе, то сейчас можно приобрести различные красители, наклейки и другие яичные украшения. Мы провели эксперимент и покрасили яйца с помощью пищевых красителей и других оформительских элементов.

В 2021 году Пасха (Светлое Христово Воскресенье) выпала на 2 мая. Этот праздник завершает Великий пост и символизирует спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой.

Красить яйца в 2021 году можно либо в Чистый четверг 29 апреля (в этот день положено делать уборку и готовится к Светлой Пасхе), либо в Страстную субботу, 1 мая.

На Пасху красят яйца по сложившейся веками традиции. По преданию традиция началась с Марии Магдалены, которая придя в Рим, чтобы рассказать о воскресении Иисуса Христа, преподнесла императору Тиберию окрашенное яйцо со словами «Христос Воскресе».

Она была бедна и не могла подарить другого подарка. С тех пор яйцо толкуется в христианстве как символ гроба и воскресения, а красный цвет (раньше красили только в красный) символизирует кровь распятого Христа.

Красим яйца оригинально

Красить яйца можно с помощью натуральных продуктов или купить пищевые красители и другие украшения в магазине. Выбор ежегодно становится все шире.

Для эксперимента мы взяли отварные белые яйца, а также пищевые красители в таблетках, пищевые красители с перламутровым оттенком, термоэтикетки.

С помощью обычных покупных красителей окрасить яйца можно очень даже оригинально. Один из интересных способов — мраморное окрашивание. Для этого понадобятся любые пищевые красители для яиц, обычная бумажная салфетка и ватные палочки.

Красители нужно развести в отдельных емкостях. Яйцо завернуть в бумажную салфетку в один слой. Взять одну ватную палочку промокнуть в одной краске и коснуться яйца в салфетке. Расплывется пятно краски. Затем другую палочку окунуть в следующий цвет и ткнуть в салфетку. Продолжить также с другими цветами в хаотичном порядке.

Когда салфетка окажется полностью закрашена разноцветными пятнами, оставить яйцо в ней еще на десять минут.

Однотонные яйца

Второй вариант — сделать однотонное окрашивание яйца красителем. Обычные красители дают ожидаемый результат — яйцо обретает ровный цвет, правда, иногда цвет немного отличается от указанного на этикетке. Но это не критично, яйца все равно красивые.

А вот купленный краситель с перламутровым отливом, увы, не порадовал результатом. Цвет получился гораздо бледнее, чем на упаковке.

Фото: © Sibnet.ru

Именно из-за разного качества красителей и непредсказуемости результата лучше приобрести сразу несколько красок от нескольких производителей. И каждой окрашивать не сразу все яйца, а сначала по одному тестовому.

Наклейка — самое простое

Термонаклейка — ярко и несложно. Но важно подобрать размер яйца — оно не должно свободно болтаться в наклейке. И опускать в кипящую воду надо очень аккуратно. С первого раза не получилось — наклейка съехала и при соприкосновении с кипятком сразу же обтянула яйцо.

Фото: © Sibnet.ru

Очень простым способом украшения яиц оказалась переводная картинка. Этот метод хорош для детей. Ничего горячего и пачкающего руки.

Фото: © Sibnet.ru

Надо вырезать наклейку, снять пленку, приложить картинку к яйцу, а затем потереть мокрой губкой. Бумага отходит, а на яйце красуется милая картинка.