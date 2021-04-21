Доктор Мясников рассказал о связи месяца рождения и болезней

Месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников в передаче на «России-1» привел данные Колумбийского университета в США, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона человек. Выяснилось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие день рождения в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

Рожденные в апреле имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.

Слабые места у рожденных в сентябре это желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и ИППП в больницу попадают в основном «октябрьские» пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких — это основные проблемы рожденных в ноябре. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре.

Мясников подчеркнул, что эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.