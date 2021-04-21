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Су-57 научат управлять стаей беспилотников

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 получи возможность управлять группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые он сможет нести на своей внутренней и внешней подвеске, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы», — сказал источник РИА Новости.

По его словам, аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой.

Так, например, Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны станут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы, а также непосредственно атаковать зенитные комплексы.

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