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Фильм «Воланд» по «Мастеру и Маргарите» снимут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vadim Indeikin / CC BY-SA 3.0

Работа над фильмом про Воланда по «Мастеру и Маргарите» уже началась, сначала режиссером картины был Николай Лебедев, но его сменил Михаил Локшин. Оба кинематографиста работали над «Серебряными коньками».

В романе Михаила Булгакова Воланд — повелитель сил Тьмы, противопоставленный Иешуа, повелителю сил Света. Персонажи романа называют Воланда Дьяволом или Сатаной.

Кто сыграет в новом фильме Воланда, пока держится в секрете. Исполнители остальных ролей также неизвестны. Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет активный подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года.

Над проектом начал работать Николай Лебедев, снявший современный «Экипаж» и «Легенду №17». Но его сменил режиссер Михаил Локшин.

«Этот проект — важная часть моей жизни, я вложил в его разработку всю душу и огромные силы и глубоко сожалею, что по независящим от меня причинам не смог закончить работу над ним», — сказал Лебедев по поводу своего ухода из проекта.

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