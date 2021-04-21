Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ

Фото: © предоставлено ученицей лицея №12
Несколько школ эвакуировали в Новосибирске из-за ложных сообщений о минировании, сообщила в среду антитеррористическая комиссия (АТК) Новосибирской области.
В среду утром стало известно об эвакуации лицея №12 в центре Новосибирска. Полиция не смогла оперативно прокомментировать произошедшее. Как сообщила АТК, сообщения о минированиях поступили в несколько школ во вторник и среду.
«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – сказано в сообщении.
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