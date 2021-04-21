НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © предоставлено ученицей лицея №12

Несколько школ эвакуировали в Новосибирске из-за ложных сообщений о минировании, сообщила в среду антитеррористическая комиссия (АТК) Новосибирской области.

В среду утром стало известно об эвакуации лицея №12 в центре Новосибирска. Полиция не смогла оперативно прокомментировать произошедшее. Как сообщила АТК, сообщения о минированиях поступили в несколько школ во вторник и среду.

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – сказано в сообщении.

Еще по теме
Школу эвакуировали в центре Новосибирска
Возбуждено дело о нападении собаки на ребенка в Бердске
Пять автомобилей столкнулись в центре Новосибирска
Учительница стала фигурантом дела после гибели ребенка в бассейне
смотреть все
ЧП #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров отказался разговаривать с главой МИД Украины
Чехия заявила о планах выдворить всех российских дипломатов
Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
Sibnet.Ru