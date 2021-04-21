НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз

Источник:
Sibnet.ru
410 2
Фото: Noa69 / CC BY 3.0

Штраф за нарушение проезда железнодорожного переезда вырос в пять раз — до 5 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 12.10 КоАП (Нарушение правил движения через железнодорожные пути). Ее дополнили новым условием — водитель будет наказан, если проедет через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд.

Штраф вырос с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев.

Аналогичные санкции предусмотрены за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.

Тема: Дорожные войны
Летняя резина: когда и как переобуваться
ГИБДД заявила о невозможности внести поправки в ПДД
МВД опровергло введение штрафа за шины не по сезону с июня
Брешь обнаружили в новых правилах техосмотра
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новосибирское Заксобрание перепутало цвета в флаге России
Путин уволил главу томского МЧС
Усс попросил у властей деньги от штрафа «Норникеля» на метро
НГТУ перечислил самые популярные у абитуриентов специальности
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (2)
Картина дня
Лавров отказался разговаривать с главой МИД Украины
Чехия заявила о планах выдворить всех российских дипломатов
Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз
Доктор Мясников рассказал о связи месяца рождения и болезней
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
28
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
Sibnet.Ru