Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз

Штраф за нарушение проезда железнодорожного переезда вырос в пять раз — до 5 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 12.10 КоАП (Нарушение правил движения через железнодорожные пути). Ее дополнили новым условием — водитель будет наказан, если проедет через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд.

Штраф вырос с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев.

Аналогичные санкции предусмотрены за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.