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Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН получили грант на детальное изучение самых мощных процессы в Солнечной системе — вспышек на Солнце. Это поможет давать достоверный прогноз космической погоды, сообщила пресс-служба НИИ.

Космическая погода напрямую зависит от вспышек на солнце и влияет на процессы, происходящие на орбите. Так, непогода может быть опасной для экипажей космических кораблей, а иногда для технологических систем на поверхности Земли.

«Процессы вспышечного энерговыделения являются самыми мощными процессами в Солнечной системе, они тесно связаны с потенциально опасными геоэффективными событиями», — объяснил руководитель исследовательской группы Валерий Накаряков.

Исследователи намерены разработать и развить новые методы, чтобы получать информацию о характеристиках вспышек и прогнозировать космическую погоду, резюмировал руководитель исследовательской группы.

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Топ комментариев

Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
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