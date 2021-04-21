Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН получили грант на детальное изучение самых мощных процессы в Солнечной системе — вспышек на Солнце. Это поможет давать достоверный прогноз космической погоды, сообщила пресс-служба НИИ.
Космическая погода напрямую зависит от вспышек на солнце и влияет на процессы, происходящие на орбите. Так, непогода может быть опасной для экипажей космических кораблей, а иногда для технологических систем на поверхности Земли.
«Процессы вспышечного энерговыделения являются самыми мощными процессами в Солнечной системе, они тесно связаны с потенциально опасными геоэффективными событиями», — объяснил руководитель исследовательской группы Валерий Накаряков.
Исследователи намерены разработать и развить новые методы, чтобы получать информацию о характеристиках вспышек и прогнозировать космическую погоду, резюмировал руководитель исследовательской группы.
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