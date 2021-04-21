НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школу эвакуировали в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © Sibnet.ru

Лицей №12 эвакуировали в Новосибирске утром в среду, учеников распустили по домам, причина случившегося пока не известна.

«Всех отпустили по домам, никому не объяснили, что случилось», – рассказал Sibnet.ru один из учеников лицея №12. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил журналистам, что информация о происшествии уточняется.

В начале апреля по Новосибирску прокатилась очередная волна «минирований». Сообщения о заложенных бомбах поступили в том числе и в несколько школ.

Еще по теме
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Возбуждено дело о нападении собаки на ребенка в Бердске
Пять автомобилей столкнулись в центре Новосибирска
Учительница стала фигурантом дела после гибели ребенка в бассейне
смотреть все
ЧП #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров отказался разговаривать с главой МИД Украины
Чехия заявила о планах выдворить всех российских дипломатов
Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
Sibnet.Ru