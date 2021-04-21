Школу эвакуировали в центре Новосибирска

Лицей №12 эвакуировали в Новосибирске утром в среду, учеников распустили по домам, причина случившегося пока не известна.

«Всех отпустили по домам, никому не объяснили, что случилось», – рассказал Sibnet.ru один из учеников лицея №12. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил журналистам, что информация о происшествии уточняется.

В начале апреля по Новосибирску прокатилась очередная волна «минирований». Сообщения о заложенных бомбах поступили в том числе и в несколько школ.