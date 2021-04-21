Второй подбородок спас барнаульского таксиста от смерти

Таксист повздорил с коллегами, которых подвозил на своей машине, и получил удар ножом в шею. От смерти его спас второй подбородок.

О произошедшем мужчина рассказал сам. Его видеообращение, записанное, пока он ждал скорую помощь, облетело соцсети. Позже мужчина сообщил, что, по словам врачей, до гибели «не хватило всего одного сантиметра».

Как сообщает МВД региона, в полицию рано утром накануне позвонила женщина. Она сообщила о ранении водителя такси. На место выехали полицейские, которые задержали пытавшегося скрыться нападавшего.

Уточняется, что двое жителей Барнаула попросили знакомого отвезти их в Тальменский район. Все они работают водителями такси в одной и той же организации.

Когда они приехали на место, один из них купил остальным шашлык. При этом уточняется, что пассажиры были пьяны. Вспыхнула ссора, и пассажир полоснул водителя ножом по горлу.

По данным полиции, травма не представляет угрозы жизни и здоровью. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».