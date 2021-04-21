НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Второй подбородок спас барнаульского таксиста от смерти

Источник:
Sibnet.ru
282 3
Фото: © Sibnet.ru

Таксист повздорил с коллегами, которых подвозил на своей машине, и получил удар ножом в шею. От смерти его спас второй подбородок.

О произошедшем мужчина рассказал сам. Его видеообращение, записанное, пока он ждал скорую помощь, облетело соцсети. Позже мужчина сообщил, что, по словам врачей, до гибели «не хватило всего одного сантиметра».

Как сообщает МВД региона, в полицию рано утром накануне позвонила женщина. Она сообщила о ранении водителя такси. На место выехали полицейские, которые задержали пытавшегося скрыться нападавшего.

Уточняется, что двое жителей Барнаула попросили знакомого отвезти их в Тальменский район. Все они работают водителями такси в одной и той же организации.

Когда они приехали на место, один из них купил остальным шашлык. При этом уточняется, что пассажиры были пьяны. Вспыхнула ссора, и пассажир полоснул водителя ножом по горлу.

По данным полиции, травма не представляет угрозы жизни и здоровью. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Еще по теме
Вора в законе в Приангарье осудят за «менеджмент» в криминальном мире
Четверо взрослых избили и ограбили ребенка в Бурятии
СК раскрыл подробности гибели задержанного в Новосибирске
Отчим в Кузбассе пытал мальчика горячим утюгом
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (3)
Картина дня
Лавров отказался разговаривать с главой МИД Украины
Чехия заявила о планах выдворить всех российских дипломатов
Штраф за нарушение проезда ж/д путей вырос в пять раз
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru