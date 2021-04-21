Паводок разрушил участок трассы «Сибирь»

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» между Кузбассом и Томском размыло паводком, восстановительные работы ведутся круглосуточно, сообщила пресс-служба «Сибуправтодор».

От паводка пострадала объездная дороге моста через реку Лебяжью в Кузбассе (41-й километр участка трассы Р-255 «Сибирь» – подъезд к Томску).

«Дорожники приступили к восстановлению разрушенного дорожного полотна. Это стало возможным в связи со снижением уровня воды в реке», – говорится в сообщении.

За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. На объекте по задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Ожидается, что проезд по объездной дороге будет обеспечен в ближайшие двое суток.

Объездная дорога, пострадавшая в результате паводка, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. Завершить работы планируется осенью 2021 года.