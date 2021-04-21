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Паводок разрушил участок трассы «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФКУ «Сибуправтодор»

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» между Кузбассом и Томском размыло паводком, восстановительные работы ведутся круглосуточно, сообщила пресс-служба «Сибуправтодор».

От паводка пострадала объездная дороге моста через реку Лебяжью в Кузбассе (41-й километр участка трассы Р-255 «Сибирь» – подъезд к Томску).

«Дорожники приступили к восстановлению разрушенного дорожного полотна. Это стало возможным в связи со снижением уровня воды в реке», – говорится в сообщении.

За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. На объекте по задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Ожидается, что проезд по объездной дороге будет обеспечен в ближайшие двое суток.

Объездная дорога, пострадавшая в результате паводка, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. Завершить работы планируется осенью 2021 года.

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Иркут 69

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Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

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