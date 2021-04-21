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Лимит на потребление электричества предложили ввести в России

Источник:
«Известия»
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Фото: Sibnet.ru

Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Согласно предложению, жители России будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека.

«На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ. При это каждому региону дадут возможность устанавливать свой норматив в зависимости, например, от длины светового дня».

По словам эксперта по ЖКХ Ирины Булгаковой, дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. 

«Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше», — отметила Булгакова. Сейчас россияне потребляют в среднем 90 киловатт-часов в месяц.

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Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
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