Лимит на потребление электричества предложили ввести в России

Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.
Согласно предложению, жители России будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека.
«На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ. При это каждому региону дадут возможность устанавливать свой норматив в зависимости, например, от длины светового дня».
По словам эксперта по ЖКХ Ирины Булгаковой, дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии.
«Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше», — отметила Булгакова. Сейчас россияне потребляют в среднем 90 киловатт-часов в месяц.
Иркут 69Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..
UynachalnicaЦитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...
anetodiretuэтот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...
Nik3316ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...