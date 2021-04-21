НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

Источник:
РИА Новости
123 0
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники придумали для WhatsApp новый вид обмана, связанный с цветовой схемой приложения. С проблемой столкнулись пользователи по всему миру

Схема выглядит таким образом: в одном из групповых чатов приходит сообщение, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал PhoneArena

Присланное сообщение предлагает пользователю розовую тему — для этого нужно перейти по ссылке, с помощью которой мошенники на самом деле устанавливают вредоносную программу. Она маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям при подобной ситуации удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. После этого нужно сменить пароли.

Еще по теме
Россия возбудила дело против Google из-за YouTube
WhatsApp получил необычную архивную функцию
WhatsApp «отключит» часть пользователей
Отношение людей к соцсетям оказалось похоже на дрессировку крыс
смотреть все
Технологии #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Возбуждено дело о нападении собаки на ребенка в Бердске
ЦСКА сравнял счет с «Авангардом» в борьбе за Кубок Гагарина
Кадры испытаний: как собирают МС-21
Авиакомпания S7 сообщила, когда возобновит полеты в Турцию
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

Grossmeister38rus

скоро встане с колен. Главное за ВВП голосуйте

Удавиков

Про какую промышленность володин несёт, сам же и причастен к развалу производства в стране.
Sibnet.Ru