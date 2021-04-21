Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

Мошенники придумали для WhatsApp новый вид обмана, связанный с цветовой схемой приложения. С проблемой столкнулись пользователи по всему миру

Схема выглядит таким образом: в одном из групповых чатов приходит сообщение, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал PhoneArena

Присланное сообщение предлагает пользователю розовую тему — для этого нужно перейти по ссылке, с помощью которой мошенники на самом деле устанавливают вредоносную программу. Она маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям при подобной ситуации удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. После этого нужно сменить пароли.