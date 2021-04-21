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Полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Флойда

Источник:
ТАСС
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Фото: © darnellareallprettymarie; facebook.com/darnellareallprettymarie

Суд присяжных в Миннеаполисе признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда, заявил судья Питер Кэхилл.

25 мая 2020 года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени, приводит ТАСС вердикт присяжных.

Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Приговор Шовину вынесут примерно через восемь недель, сообщил судья.
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