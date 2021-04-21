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Чехия заявила о планах выдворить всех российских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bret Arnett / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов ко всему в отношениях Праги и Москвы, в том числе к выдворению всех российских дипломатов.

«Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех дипломатов домой», — написал Гамачек в Facebook.

Он также призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности.

«В Праге прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — заявила официальный представитель МИД России.

В пятницу правительство Чехии объявило, что подозревает российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны были высланы 18 россиян

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала обвинения Чехии «маразматическим парадом» и выразила уверенность, что на Прагу оказал влияние Вашингтон. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов.

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