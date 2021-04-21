Путин обратится к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 21 апреля обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Всего ожидается присутствие около 1300 человек. Из-за того что послание Федеральному собранию пройдет в очном режиме, все участники трижды сдали тест на коронавирус, чтобы исключить возможность заражения.

Президентское послание в третий раз в истории будет оглашаться в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь Путин впервые обращался к Федеральному собранию в марте 2018 года. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Традиционно в послании указываются приоритеты в развитии страны на ближайшие годы, включая внешнюю и внутреннюю политику. Обычно мероприятие длится около часа, однако иногда глава государства нарушает временные рамки.

В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. Рекордным по продолжительности стало оглашение программного документа в 2018 году — выступление президента заняло один час и 55 минут.