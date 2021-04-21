Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

Украинский лидер отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — написал Зеленский в Facebook.

Он также отметил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному. «Но это не обязательно проблема, это возможность — пока не поздно — остановить убийственную математику будущих военных потерь», — подчеркнул Зеленский.