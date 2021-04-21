НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Apple представила новинки 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: © кадр из видео

Компания Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов — в частности, были представлены iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, очередное поколение планшетов iPad Pro, компьютер iMac и метку-трекер для поиска предметов AirTag.

Новый iPhone 12 получил фиолетовый цвет задней крышки и алюминиевой рамки, при этом технически он ничем не отличается от устройств, выпущенных в 2020 году. Предзаказ нового iPhone 12 откроется 23 апреля, а в продажу устройство поступит 30 апреля.

Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюймов. При этом матрица старшей модели выполнена по революционной технологии miniLED, лишенной недостатков привычных OLED-экранов. Продажи устройств стартуют в мае.

Новый моноблок iMac также получил процессор M1. Особенностью архитектуры стала более компактная компоновка, которая позволила на 50% уменьшить объем. В продажу компьютер стоимостью от 1299 долларов поступит во второй половине мая.

Также Apple представила метку для устройств AirTag. Этот гаджет можно прикрепить к предмету, после чего пользователь будет отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Стоимость трекера составит 29 долларов.

Еще по теме
Цены на телевизоры в России выросли на треть
Гаджеты меняются: теперь с российской начинкой
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Samsung представит новые планшеты
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
ЦСКА сравнял счет с «Авангардом» в борьбе за Кубок Гагарина
Кадры испытаний: как собирают МС-21
Авиакомпания S7 сообщила, когда возобновит полеты в Турцию
Ребенок в Забайкалье провалился под лед и утонул
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
Песков «навсегда» отказался комментировать Навального
Российским госслужащим запретили двойное гражданство
Apple представила новинки 2021 года
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru