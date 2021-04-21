Apple представила новинки 2021 года

Компания Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов — в частности, были представлены iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, очередное поколение планшетов iPad Pro, компьютер iMac и метку-трекер для поиска предметов AirTag.

Новый iPhone 12 получил фиолетовый цвет задней крышки и алюминиевой рамки, при этом технически он ничем не отличается от устройств, выпущенных в 2020 году. Предзаказ нового iPhone 12 откроется 23 апреля, а в продажу устройство поступит 30 апреля.

Новые планшеты iPad Pro получили процессор M1. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюймов. При этом матрица старшей модели выполнена по революционной технологии miniLED, лишенной недостатков привычных OLED-экранов. Продажи устройств стартуют в мае.

Новый моноблок iMac также получил процессор M1. Особенностью архитектуры стала более компактная компоновка, которая позволила на 50% уменьшить объем. В продажу компьютер стоимостью от 1299 долларов поступит во второй половине мая.

Также Apple представила метку для устройств AirTag. Этот гаджет можно прикрепить к предмету, после чего пользователь будет отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Стоимость трекера составит 29 долларов.