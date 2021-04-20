Google признал борщ российским блюдом

Платформа «Google искусство и культура» включила борщ в официальный список десяти российских блюд, вошедших в историю.

Авторы материала отмечают, что история борща уходит в глубину столетий, однако в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. При этом указывается, что со временем название «борщ» стало собирательным для супов с кислым вкусом.

Так, украинским борщом авторы называют вариант с тертым салом и чесноком. Также есть московский борщ с разными видами мяса и борщ по-флотски с перцем и копченой свининой. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком, но этот ингредиент в современной русской кухне уже не используется.

Дискуссии о принадлежности борща ведутся уже много лет. В частности, украинские власти ранее потребовали от ЮНЕСКО, чтобы борщ официально признали национальным достоянием Украины. Также национальным блюдом борщ называют в Белоруссии.