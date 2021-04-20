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Президент Чада выиграл выборы и погиб в бою

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pierre-Yves Beaudouin / CC BY-SA 4.0

Президент Чада Идрис Деби выиграл выборы и в тот же день умер — главу государства ранили повстанцы во время поездки по стране, он скончался от полученных травм.

68-летнего главу государства переизбрали на шестой срок по итогам прошедших 11 апреля выборов. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны, передает AFP.

Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска во время инспекционной поездки президента. После смерти главы государства в Чаде объявлен траур сроком на 14 дней, руководство страной возложено на временный военный совет.

Идрис Деби Итно возглавлял республику Чад с 1991 года. По итогам апрельских выборов за него проголосовали более 79% голосов избирателей. До прихода к власти политик был кадровым военным.

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