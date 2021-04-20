Путин упростил получение налоговых вычетов

Обновленный Налоговый кодекс устанавливает упрощенный порядок получения ряда налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон упрощает получение вычетов по расходам на приобретение жилья, погашение процентов по кредитам и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Эти вычеты можно будет получать через личный кабинет налогоплательщика без отправки декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Положения об упрощенном порядке налогового вычета вступят в силу с 1 января 2022 года. Закон также устанавливает штраф для банков за предоставление неверных сведений, необходимых для упрощенного оформления вычетов. Размер штрафа составит 20% от суммы вычета, неправомерно полученного налогоплательщиком.

Действующий механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Документ также уточняет момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Согласно закону, право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.