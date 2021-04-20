Песков «навсегда» отказался комментировать Навального

Кремль больше не будет комментировать ситуацию вокруг отбывающего срок в колонии оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля предложил обращаться по таким вопросам во ФСИН.

«Мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, вот этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем, все вопросы должны адресоваться во ФСИН», — сказал он.

Журналисты спросили Пескова, освободит ли Россия Навального из тюрьмы по требованию ПАСЕ. Организация разработала проект резолюции, в котором призывает освободить из колонии Навального до 7 июня. Проект вынесут на голосование в четверг, 22 апреля.

В феврале российский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше на два года и восемь месяцев лишения свободы. Суд счел, что оппозиционер неоднократно нарушил условия испытательного срока.